ISMRM-SMRT-Jahresversammlung mit bedeutenden Vortragenden

Concord, Kalifornien (ots/PRNewswire) - In dieser Woche findet die Jahresversammlung der International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) mit vielen prominenten Vortragenden statt.In diesem Jahr hält Dr. Simon Singh, Ph.D., die ISMRM Presidential Lecture mit dem Titel "From the Big Bang to Homer's Last Theorem" (Vom Urknall bis zu Homers letztem Theorem). Dr. Singh arbeitete als TV-Producer und Regisseur an Programmen der BBC wie "Tomorrow's World" und "Horizon", bevor er mit dem britischen Fernsehpreis BAFTA für seinen Dokumentarfilm "Fermat's Last Theorem" ausgezeichnet wurde. Danach schrieb er ein Buch zu diesem Thema. Dr. Singh, einer der weltweit beliebtesten Autoren zum Thema Wissenschaft und Mathematik, wird die Zuhörer auf eine Reise durch seine Bücher auf der Bestsellerliste führen und illustrieren, wie er einige komplizierte Themen einem allgemeinen Publikum näher gebracht hat.Abgesehen von Dr. Simon Singh umfassen die Hauptvortragenden Pia C. Maly Sundgren, M.D., Ph.D., die Vortragende der Mansfield Lecture mit dem Thema Viribus Unitis; John Gore, Ph.D., der Vortragende der Lauterbur Lecture mit dem Titel Adventures in Contrast (Spannende Kontraste); und Katja Pinker-Domenig, M.D., Ph.D., die Vortragende der NIBIB New Horizons Lecture mit dem Titel Precision MRI of the Breast: Reality or Utopia? (Präzisions-MRI der Brust: Realität oder Utopie?). Die SMRT-Hauptvortragenden sind Thomas Grist, M.D., der die President's Lecture mit dem Titel Go with the Flow: Lessons Learned About the Importance of Radiologist-Technologist Teamwork in the Development of MR Angiography, (Go with the Flow: Erfahrungen in Bezug auf die Bedeutung des Teamworks zwischen Radiologen und Technikern bei der Entwicklung von MR-Angiografie) hält, und Donald McRobbie, Ph.D., der die SMRT-Masterclass leitet, mit dem Titel MR Safety: From Folklore to Physics (MR-Sicherheit: von Gerüchten zur Physik)Die ISMRM-SMRT-Jahresversammlung findet dieses Jahr virtuell statt, wobei mehr als 5.000 Teilnehmer auf dem Gebiet der Magnetresonanz erwartet werden. Die nächste ISMRM-Jahresversammlung wird gemeinsam mit der ESMRMB veranstaltet und wird vom 7. bis zum 12. Mai 2022 in London, England, stattfinden.Informationen zu ISMRM:Die International Society for Magnetic Resonance in Medicine ist eine internationale Non-Profit-Wissenschaftsorganisation, die sich das Ziel gesetzt hat, Kommunikation, Forschung, Entwicklung und Anwendungen auf dem Gebiet der Magnetresonanz in der Medizin und der Biologie sowie verwandte Themen zu fördern und Fortbildungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet bereitzustellen. Die Mitgliedschaft der interdisziplinären Organisation setzt sich aus Fachleuten auf den Gebieten der Krankenmedizin, Physik, Technik, Biochemie und Technologie zusammen. Die Gesellschaft hält abgesehen von großen Wissenschaftstagungen auch Seminare ab und veröffentlicht zwei Fachzeitschriften, Magnetic Resonance in Medicine und das Journal of Magnetic Resonance Imaging, sowie einen virtuellen Newsletter mit dem Titel MR Pulse. Darüber hinaus sponsert sie auch 29 Forschungsgruppen zu spezifischen Themen sowie lokale Ortsverbände.