ISLE 2022: Chinas führende Messe für intelligente Displays, integrierte AV-Systeme und LED auf April verschoben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 21. Januar 2022 /PRNewswire/ - Die ISLE 2022, Chinas Top-Messe für Smart Displays, integrierte AV-Systeme und LED, hat eine Verschiebung um zwei Monate auf April angekündigt.Die Veranstaltung war ursprünglich für den Zeitraum von 22. bis 24. Februar 2022 geplant. In Übereinstimmung mit dem „Arbeitsplan zur COVID-Prävention und -Kontrolle für das neue Jahr und die Feiertage zum chinesischen Neujahr 2022" des Staatsrates von China wurde die ISLE 2022 auf den Zeitraum von 7. bis 9. April 2022 in den Hallen 14-16 des Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) verschoben. Der Veranstaltungsort liegt sieben Kilometer vom Flughafen Shenzhen entfernt.Die ISLE in Shenzhen ist die größte und mondänste Großbild-Tech-Messe der Welt. Mit den neuesten Technologien und Lösungen von über 1000 Ausstellern auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern wird die ISLE 2022 die gesamte Wertschöpfungskette der Industrie in den Bereichen Großbildschirme, audiovisuelle integrierte Systeme und LED abdecken. Rund 20 Seminare und Workshops sollen aktuell im Rahmen der Ausstellung stattfinden.Die ISLE 2022 wird die diesjährigen Top-Neuheiten, Veröffentlichungen und Best of ISLE Awards für Großbilddisplay- und AV-Systeme präsentieren. Mini-LED, Micro-LED, 8K-LED-Fernseher, 5G-All-in-One-Konferenzmaschine, virtuelle Produktion von LED-Großbild-Fusion-XR-Technologie und eine 3D-LED-Wand sind die wichtigsten Technologietrends der ISLE 2022.Li Yingjie, CEO von ISLE, erklärte: „Wir werden weiterhin eng mit der China Optics and Optoelectronics Manufacturers Association und dem C.L.A.V Professional Committee der Chinesischen Vereinigung für industrielle Zusammenarbeit sowie anderen Industriegenossenschaften zusammenarbeiten, um den Erfolg der Seminare und die besten Produktbewertungen zum neuen Termin zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, eine große Veranstaltung für die Branche auszurichten und die ISLE 2022 zu einem qualitativ hochwertigen, erfolgreichen und sicheren Treffen für alle zu machen."Informationen zu ISLEDie ISLE ist die weltweit führende Fachmesse für Smart Display, AV Integrated System und LED. Die Veranstaltung findet jedes Jahr in Chinas technischem Zentrum in Shenzhen statt und ist ein Joint Venture der COEMA (China Optics and Optoelectronics Manufactures Association) sowie drei Subunternehmen des China Foreign Trade Center, Organisator der Canton Fair (der weltweit größten Messe).Weitere Details finden Sie aufhttps://www.isle.org.cn/?lang=en