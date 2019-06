Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US0094112085 AirNet Technology Inc. 12.06.2019 US00941Q1040 AirNet Technology Inc. 13.06.2019 Tausch 1:1 US16955B1061 China Bat Group Inc. 12.06.2019 US07039P1049 China Bat Group Inc. 13.06.2019 Tausch 1:1 CA00791B1085 Adventus Mining Corp. 12.06.2019 CA00791E1025 Adventus Mining Corp. 13.06.2019 Tausch 1:1