Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA6744821043 Obsidian Energy Ltd 07.06.2019 CA6744822033 Obsidian Energy Ltd 11.06.2019 Tausch 7:1 US47010C3007 Jaguar Health Inc. 07.06.2019 US47010C4096 Jaguar Health Inc. 11.06.2019 Tausch 70:1 CA60041L1085 Millennial Esports Corp. 07.06.2019 CA60041L3065 Millennial Esports Corp. 11.06.2019 Tausch 15:1 US42366C3016 Hemispherx BioPharma Inc. 07.06.2019 US42366C5094 Hemispherx BioPharma Inc. 11.06.2019 Tausch 44:1