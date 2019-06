Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US21234W2026 Contravir Pharmaceuticals Inc. 03.06.2019 US21234W4006 Contravir Pharmaceuticals Inc. 04.06.2019 Tausch 70:1 DK0010224666 Neurosearch AS 03.06.2019 DK0061141215 Neurosearch AS 04.06.2019 Tausch 20:1 CA4576773002 Nabis Holdings Inc. 03.06.2019 CA6295231014 Nabis Holdings Inc. 04.06.2019 Tausch 1:1