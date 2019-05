Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen MHY622671029 Navios Maritime Partners LP 20.05.2019 MHY622674098 Navios Maritime Partners LP 21.05.2019 Tausch 15:1 CA97111B1076 Willow Biosciences Inc. 20.05.2019 CA97111B4047 Willow Biosciences Inc. 21.05.2019 Tausch 25:1 US91914N2027 Valeritas Holdings Inc 20.05.2019 US91914N3017 Valeritas Holdings Inc 21.05.2019 Tausch 20:1 SE0011115971 Tethys Oil AB 20.05.2019 SE0012455202 Tethys Oil AB 21.05.2019 Tausch 1:1