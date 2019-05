Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US6700021040 Novavax Inc. 10.05.2019 US6700024010 Novavax Inc. 13.05.2019 Tausch 20:1 US84842R4039 Spherics Inc. 10.05.2019 US84842R5028 Spherics Inc. 13.05.2019 Tausch 17:4 CH0012271687 Helvetia Holding AG 10.05.2019 CH0466642201 Helvetia Holding AG 13.05.2019 Tausch 1:5