Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US49803V1070 Kitov Pharma Ltd. 20.08.2020 US49803V2060 Kitov Pharma Ltd. 21.08.2020 Tausch 10:1 CA98584W2067 Better Plant Sciences Inc. 20.08.2020 CA0877371025 Better Plant Sciences Inc. 21.08.2020 Tausch 1:1 CA19654L1022 Colorado Resources Ltd. 20.08.2020 CA19654L5080 Colorado Resources Ltd. 21.08.2020 Tausch 10:1 CA30051B1004 Orogen Royalties Inc. 20.08.2020 CA68707R1038 Orogen Royalties Inc. 21.08.2020 Tausch 1:1