Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA89132P1080 Torque Esports Corp. 12.08.2020 CA29287R1038 Torque Esports Corp. 13.08.2020 Tausch 15:1 CA64886W1041 New Tech Minerals Corp. 12.08.2020 CA64886W2031 New Tech Minerals Corp. 13.08.2020 Tausch 2:1