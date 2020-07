Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3812381042 Golden Valley Mines Ltd. 31.07.2020 CA3812382032 Golden Valley Mines Ltd. 03.08.2020 Tausch 10:1 CA5778385016 Aya Gold & Silver Inc. 31.07.2020 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc. 03.08.2020 Tausch 1:1 US44183U1007 Houston American Energy Corp. 31.07.2020 US44183U2096 Houston American Energy Corp. 03.08.2020 Tausch 12,5:1 LU1102842090 Atento SA 31.07.2020 LU2212224153 Atento SA 03.08.2020 Tausch 5,02709:1 CA37955Q1090 Playgon Games Inc. 31.07.2020 CA7281231000 Playgon Games Inc. 03.08.2020 Tausch 1:1 US0044682039 Achieve Life Sciences Inc. 31.07.2020 US0044685008 Achieve Life Sciences Inc. 03.08.2020 Tausch 20:1