Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen VGG8675V1013 Taoping Inc. 30.07.2020 VGG8675V1195 Taoping Inc. 31.07.2020 Tausch 6:1 CA48575L1076 Karora Resources Inc. 30.07.2020 CA48575L2066 Karora Resources Inc. 31.07.2020 Tausch 9:2