Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US48253L1061 KLX Energy Services Holdings Inc. 28.07.2020 US48253L2051 KLX Energy Services Holdings Inc. 29.07.2020 Tausch 5:1 CA92864K1075 Volatus Capital Corp. 28.07.2020 CA92864K2065 Volatus Capital Corp. 29.07.2020 Tausch 3:1 GB00B28YMP66 Infrastrata PLC 28.07.2020 GB00BLPJ1272 Infrastrata PLC 29.07.2020 Tausch 100:1