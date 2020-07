Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US74975N1054 Surgalign Holdings Inc. 24.07.2020 US86882C1053 Surgalign Holdings Inc. 27.07.2020 Tausch 1:1 AU000000PIO5 Essential Metals Ltd. 24.07.2020 AU0000096943 Essential Metals Ltd. 27.07.2020 Tausch 1:1