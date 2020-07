Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US05491N1046 BBX Capital Corp. 22.07.2020 US05491N3026 BBX Capital Corp. 23.07.2020 Tausch 5:1 CA1381341017 Canterra Minerals Corp. 22.07.2020 CA1381342007 Canterra Minerals Corp. 23.07.2020 Tausch 10:1 US28470R1023 Caesars Entertainment Inc. 22.07.2020 US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. 23.07.2020 Tausch 1:1