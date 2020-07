Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA7809115099 Battle North Gold Corp. 10.07.2020 CA07160B1067 Battle North Gold Corp. 13.07.2020 Tausch 1:1 CA9603541082 Westhaven Gold Corp. 10.07.2020 CA9603501060 Westhaven Gold Corp. 13.07.2020 Tausch 1:1 US47012E1064 JAKKS Pacific Inc. 10.07.2020 US47012E4035 JAKKS Pacific Inc. 13.07.2020 Tausch 10:1