Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US78112V1026 Magnite Inc. 02.07.2020 US55955D1000 Magnite Inc. 03.07.2020 Tausch 1:1 CA30233R3045 Binovi Technologies Corp. 02.07.2020 CA09076N1096 Binovi Technologies Corp. 03.07.2020 Tausch 1:1 CA9535551092 West Vault Mining Inc. 02.07.2020 CA95640X1033 West Vault Mining Inc. 03.07.2020 Tausch 10:1 CA4576371062 InMed Pharmaceuticals Inc. 02.07.2020 CA4576375022 InMed Pharmaceuticals Inc. 03.07.2020 Tausch 33:1 CA0215502075 Alto Ventures Ltd. 02.07.2020 CA0215503065 Alto Ventures Ltd. 03.07.2020 Tausch 5:1