Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US6762201068 Office Depot Inc. 01.07.2020 US88337F1057 Office Depot Inc. 02.07.2020 Tausch 10:1 CA29876F1062 Eurolife Brands Inc. 01.07.2020 CA29876F2052 Eurolife Brands Inc. 02.07.2020 Tausch 10:1 CA63940B3048 Modern Meat Inc. 01.07.2020 CA60765L1022 Modern Meat Inc. 02.07.2020 Tausch 1:1