Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen ZAE000221370 African Phoenix Investments Ltd. 29.06.2020 ZAU000016933 African Phoenix Investments Ltd. 30.06.2020 Tausch 1:1 CA85209D4084 Sprott Resource Holding Inc. 29.06.2020 CA82554V1094 Sprott Resource Holding Inc. 30.06.2020 Tausch 1:1 CA45845F1009 Interbit Ltd. 29.06.2020 CA6614441096 Interbit Ltd. 30.06.2020 Tausch 2:1