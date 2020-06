Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA13526P1027 Canada Jetlines Ltd. 24.06.2020 CA37960G1046 Canada Jetlines Ltd. 25.06.2020 Tausch 10:1 AU000000BLK7 Wiluna Mining Corp. Ltd. 24.06.2020 AU0000091910 Wiluna Mining Corp. Ltd. 25.06.2020 Tausch 1:1