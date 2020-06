Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen KYG0101M1024 Achiko Ltd. 19.06.2020 CH0522213468 Achiko AG 22.06.2020 Tausch 1:1 US30711Y2019 Fang Holdings Ltd. 19.06.2020 US30711Y3009 Fang Holdings Ltd. 22.06.2020 Tausch 10:1