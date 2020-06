Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA20716C5028 Trillium Gold Mines Inc. 18.06.2020 CA89623Q1028 Trillium Gold Mines Inc. 19.06.2020 Tausch 1:1 CA7803571099 Royal Nickel Corp. 18.06.2020 CA48575L1076 Royal Nickel Corp. 19.06.2020 Tausch 1:1