Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US98885E1038 Zafgen Inc. 29.05.2020 US5171251003 Zafgen Inc. 02.06.2020 Tausch 12:1 US26210U2033 Dropcar Inc. 29.05.2020 US0547481087 Dropcar Inc. 02.06.2020 Tausch 10:1 CA6298151011 Naikun Wind Energy Group Inc. 29.05.2020 CA6752521006 Naikun Wind Energy Group Inc. 02.06.2020 Tausch 1:1