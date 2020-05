Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CH0015251710 Banque Cantonale Vaudoise 27.05.2020 CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise 28.05.2020 Tausch 1:10 GB0002520509 Hyve Group PLC 27.05.2020 GB00BKP36R26 Hyve Group PLC 28.05.2020 Tausch 10:1 CA2196361075 Marimaca Copper Corp. 27.05.2020 CA56783M1068 Marimaca Copper Corp. 28.05.2020 Tausch 25:1 CA8520661098 Sprott Inc. 27.05.2020 CA8520662088 Sprott Inc. 28.05.2020 Tausch 10:1 US20600T1088 Conatus Pharmaceuticals Inc. 27.05.2020 US43358Y1038 Conatus Pharmaceuticals Inc. 28.05.2020 Tausch 10:1