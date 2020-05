Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US7678363075 Ritter Pharmaceuticals Inc. 25.05.2020 US74754R1032 Ritter Pharmaceuticals Inc. 26.05.2020 Tausch 25:1 AU000000AHZ5 Anteris Technologies Ltd. 25.05.2020 AU0000088841 Anteris Technologies Ltd. 26.05.2020 Tausch 1:1 CA02452K1049 American Battery Metals Corp. 25.05.2020 CA31447M1077 American Battery Metals Corp. 26.05.2020 Tausch 1:1 CA54022L1040 Freeman Gold Corp. 25.05.2020 CA35658P1053 Freeman Gold Corp. 26.05.2020 Tausch 1:1 CA2057192064 Comstock Metals Ltd 25.05.2020 CA2057193054 Comstock Metals Ltd 26.05.2020 Tausch 5:1