Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US04300J1079 ArTara Therapeutics Inc. 12.05.2020 US74365U1079 ArTara Therapeutics Inc. 13.05.2020 Tausch 1:1 US1265762062 Orbital Energy Group Inc. 12.05.2020 US68559A1097 Orbital Energy Group Inc. 13.05.2020 Tausch 1:1 CA30217F3007 Explorex Resources Inc. 12.05.2020 KYG7353K1067 Raffles Financial Group Ltd. 13.05.2020 Tausch 1:0,0385 CA09629B1076 Bluesky Digital Assets Corp. 12.05.2020 CA09629B3056 Bluesky Digital Assets Corp. 13.05.2020 Tausch 12:1