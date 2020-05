Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number FR0010918292 Technicolor S.A. 11.05.2020 FR0013505062 Technicolor S.A. 12.05.2020 Tausch 27:1 7867 US8972386069 Cardiff Oncology Inc. 11.05.2020 US14147L1089 Cardiff Oncology Inc. 12.05.2020 Tausch 1:1 7827 CA59511R1082 Micron Waste Technologies Inc. 11.05.2020 CA59511R2072 Micron Waste Technologies Inc. 12.05.2020 Tausch 2:1 7814 US9135431040 UFP Industries Inc. 11.05.2020 US90278Q1085 UFP Industries Inc. 12.05.2020 Tausch 1:1 7867 VGG2120A1012 Hudson Capital Inc. 11.05.2020 VGG4645C1095 Hudson Capital Inc. 12.05.2020 Tausch 1:1 7650