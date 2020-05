Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA69889L1040 Para Resources Inc. 07.05.2020 CA83445W1086 Para Resources Inc. 08.05.2020 Tausch 10:1 CA64913E1016 New Wave Esports Corp. 07.05.2020 CA64913V1031 New Wave Esports Corp. 08.05.2020 Tausch 3:1