Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA09367W1077 Block One Capital Inc. 23.04.2020 CA26908N1078 Block One Capital Inc. 24.04.2020 Tausch 3:1 AU000000NNW3 99 Wuxian Ltd. 23.04.2020 AU0000084477 99 Wuxian Ltd. 24.04.2020 Tausch 1:1