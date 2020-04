Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FR0010342329 Gaussin S.A. 22.04.2020 FR0013495298 Gaussin S.A. 23.04.2020 Tausch 10:1 BMG6359F1032 Nabors Industries Ltd. 22.04.2020 BMG6359F1370 Nabors Industries Ltd. 23.04.2020 Tausch 50:1