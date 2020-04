Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US37951D1028 Global Eagle Entertainment Inc. 16.04.2020 US37951D3008 Global Eagle Entertainment Inc. 17.04.2020 Tausch 25:1 CA45250H1047 ImagineAR Inc. 16.04.2020 CA45250P1062 ImagineAR Inc. 17.04.2020 Tausch 1:1 CA36315W2022 Galantas Gold Corp. 16.04.2020 CA36315W3012 Galantas Gold Corp. 17.04.2020 Tausch 10:1 BMG6260K1348 Mongolia Energy Corp. Ltd. 16.04.2020 BMG6260K1595 Mongolia Energy Corp. Ltd. 17.04.2020 Tausch 10:1