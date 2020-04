Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US7010815071 Parker Drilling Co. 15.04.2020 US7010816061 Parker Drilling Co. 16.04.2020 Tausch 50:1 US26844B3087 Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 15.04.2020 US29873D1046 Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 16.04.2020 Tausch 1:1 CA0287911014 American Pacific Mining Corp. 15.04.2020 CA0287912004 American Pacific Mining Corp. 16.04.2020 Tausch 3:1 US23254L4059 Cyclacel Pharmaceuticals Inc. 15.04.2020 US23254L6039 Cyclacel Pharmaceuticals Inc. 16.04.2020 Tausch 20:1 US1689132009 China Recycling Energy Corp. 15.04.2020 US1689133098 China Recycling Energy Corp. 16.04.2020 Tausch 10:1