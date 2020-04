Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number GRS497003004 Pasal Development S.A. 07.04.2020 GRS497003012 Pasal Development S.A. 08.04.2020 Tausch 8:1 7881 BMG8571C2239 Suncorp Technologies Ltd. 07.04.2020 BMG8571C2494 Suncorp Technologies Ltd. 08.04.2020 Tausch 20:1 7867