Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US15930P8005 Chanticleer Holdings Inc. 01.04.2020 US83548R1059 Chanticleer Holdings Inc. 02.04.2020 Tausch 26:1 GB00B5BT0K07 AON PLC 01.04.2020 IE00BLP1HW54 AON PLC 02.04.2020 Tausch 1:1 KYG2115F1155 China Billion Resources Ltd. 01.04.2020 KYG2115F1312 China Billion Resources Ltd. 02.04.2020 Tausch 1:1