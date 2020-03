Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA94154L2093 Waterfront Capital Corp. 31.03.2020 CA2938191087 Waterfront Capital Corp. 01.04.2020 Tausch 10:1 CA2658241021 Dunnedin Ventures Inc. 31.03.2020 CA50012K1066 Dunnedin Ventures Inc. 01.04.2020 Tausch 5:1 GB00BLH13C52 Valirx PLC 31.03.2020 GB00BWWYSP41 Valirx PLC 01.04.2020 Tausch 1:125