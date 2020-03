Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Nr CA59325P1080 Zinc8 Energy Solutions Inc. 23.03.2020 CA98959U1084 Zinc8 Energy Solutions Inc. 24.03.2020 Tausch 1:1 7827 CA63243E1043 META Growth Corp. 23.03.2020 CA59101W1032 META Growth Corp. 24.03.2020 Tausch 1:1 7814 US59560V1098 Mid-Con Energy Partners L.P. 23.03.2020 US59560V2088 Mid-Con Energy Partners L.P. 24.03.2020 Tausch 10:1 7814