Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US03835L1089 Aptevo Therapeutics Inc. 27.03.2020 US03835L2079 Aptevo Therapeutics Inc. 30.03.2020 Tausch 14:1 AU000000SMD4 DiscovEx Resources Ltd. 27.03.2020 AU0000081598 DiscovEx Resources Ltd. 30.03.2020 Tausch 1:1