Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA25588T1030 Dizun International Enterprises Inc. 11.03.2020 CA25588T2020 Dizun International Enterprises Inc. 12.03.2020 Tausch 10:1 7881 US4534153097 Independence Contract Drilling Inc. 11.03.2020 US4534156066 Independence Contract Drilling Inc. 12.03.2020 Tausch 20:1 7626 VGG9688A1003 Empire Metals Ltd. 11.03.2020 VGG3036T1012 Empire Metals Ltd. 12.03.2020 Tausch 1:1 7827