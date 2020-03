ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA11144V1058 Mind Medicine (MindMed) Inc. 03.03.2020 CA60255C1095 Mind Medicine Inc. [Mindmed] 04.03.2020 Tausch 8:1 7827 CA06766C2031 Barksdale Resources Corp. 03.03.2020 CA06766T1075 Barksdale Resources Corp. 04.03.2020 Tausch 1:1 7814 US59564R2031 Midatech Pharma PLC 03.03.2020 US59564R3021 Midatech Pharma PLC 04.03.2020 Tausch 5:1 7881