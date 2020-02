ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA86432L2093 VPN Technologies Inc. 28.02.2020 CA91834X1087 VPN Technologies Inc. 02.03.2020 Tausch 1:1 7881 CA38171A1003 Goliath Resources Ltd. 28.02.2020 CA38171A2092 Goliath Resources Ltd. 02.03.2020 Tausch 2:1 7827