Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA62945U2002 NRG Metals Inc. 07.02.2020 CA62945U3091 NRG Metals Inc. 10.02.2020 Tausch 6:1 7881 CA22905T2056 Global Elsimate Capital Corp. 07.02.2020 CA37891P1080 Global Elsimate Capital Corp. 10.02.2020 Tausch 1:1 7827 CA26824W2076 TWX Group Holding Ltd. 07.02.2020 CA87312L1031 TWX Group Holding Ltd. 10.02.2020 Tausch 1:1 7881