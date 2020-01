Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA2971331004 Essex Minerals Inc. 30.01.2020 CA2971332093 Essex Minerals Inc. 31.01.2020 Tausch 5:1 7827 US00508X2036 Enerpac Tool Group Corp. 30.01.2020 US2927651040 Enerpac Tool Group Corp. 31.01.2020 Tausch 1:1 7881