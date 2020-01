Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number US40251W3097 Gulf Resources Inc. 28.01.2020 US40251W4087 Gulf Resources Inc. 29.01.2020 Tausch 5:1 7881 CA59169Q2045 Metron Capital Corp. 28.01.2020 CA45674Q1028 Metron Capital Corp. 29.01.2020 Tausch 1,6191:1 7881