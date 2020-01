Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA10778Y1043 Briacell Therapeutics Corp. 02.01.2020 CA10778Y3023 Briacell Therapeutics Corp. 03.01.2020 Tausch 300:1 7827 US30281V1089 GUE Liquidation Companies Inc. 02.01.2020 US36257V1052 GUE Liquidation Companies Inc. 03.01.2020 Tausch 1:1 7881 US98426T1060 JOYY Inc. 02.01.2020 US46591M1099 JOYY Inc. 03.01.2020 Tausch 1:1 7881 US14309L1026 Carlyle Group LP 02.01.2020 US14316J1088 Carlyle Group Inc. 03.01.2020 Tausch 1:1 7814 AU000000NHL8 TALI Digital Ltd. 02.01.2020 AU0000074221 TALI Digital Ltd. 03.01.2020 Tausch 1:1 7867