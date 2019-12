Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen BE0003763779 Warehouses De Pauw S.C.A. 30.12.2019 BE0974349814 Warehouses De Pauw S.C.A. 02.01.2020 Tausch 1:7 US86183Q1004 StoneMor Partners L.P. 30.12.2019 US86184W1062 StoneMor Inc. 02.01.2020 Tausch 1:1