Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA1635991039 Chemesis International Inc. 19.12.2019 CA1635992029 Chemesis International Inc. 20.12.2019 Tausch 10:1 7827 US74365A1016 Protalix BioTherapeutics Inc. 19.12.2019 US74365A3095 Protalix BioTherapeutics Inc. 20.12.2019 Tausch 10:1 7826 US04351G1013 Ascena Retail Group Inc. 19.12.2019 US04351G2003 Ascena Retail Group Inc. 20.12.2019 Tausch 20:1 7881 CA74337Q1019 Progressive Planet Solutions Inc. 19.12.2019 CA74337Q2009 Progressive Planet Solutions Inc. 20.12.2019 Tausch 3:1 7881 MHY235923098 EuroSeas Ltd. 19.12.2019 MHY235921357 EuroSeas Ltd. 20.12.2019 Tausch 8:1 7814 VGG0335L1022 Amira Nature Food Ltd. 19.12.2019 VGG0335L2012 Amira Nature Food Ltd. 20.12.2019 Tausch 20:1 7881