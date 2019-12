Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA65562B1085 Otso Gold Corp. 16.12.2019 CA68916P1045 Otso Gold Corp. 17.12.2019 Tausch 1:1 7814 US82452L1044 Shiftpixy Inc. 16.12.2019 US82452L2034 Shiftpixy Inc. 17.12.2019 Tausch 40:1 7814