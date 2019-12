Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number US4524651076 iMedia Brands Inc. 13.12.2019 US4524652066 iMedia Brands Inc. 16.12.2019 Tausch 10:1 7881 CA31622P1071 Fidelity Minerals Corp. 13.12.2019 CA31622P2061 Fidelity Minerals Corp. 16.12.2019 Tausch 5:1 7881 AU000000KNL2 EcoGraf Ltd. 13.12.2019 AU0000071482 EcoGraf Ltd. 16.12.2019 Tausch 1:1 7827 CA8522641007 Squire Mining Ltd. 13.12.2019 CA87319V1040 Squire Mining Ltd. 16.12.2019 Tausch 10:1 7827 CA37186Q1000 Genesis Metals Corp. 13.12.2019 CA37186Q3089 Genesis Metals Corp. 16.12.2019 Tausch 5:1 7826