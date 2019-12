Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number NL0010489522 Constellium SE 12.12.2019 FR0013467479 Constellium SE 13.12.2019 Tausch 1:1 7626 CA67001M1095 Trench Solutions Inc. 12.12.2019 CA89485T1030 Trench Solutions Inc. 13.12.2019 Tausch 1:1 7881 CA3913271035 Great Thunder Gold Corp. 12.12.2019 CA3913272025 Great Thunder Gold Corp. 13.12.2019 Tausch 4:1 7867 US89366M2017 TransEnterix Inc. 12.12.2019 US89366M3007 TransEnterix Inc. 13.12.2019 Tausch 13:1 7814