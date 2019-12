Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkung: CA38900X1087 Gratomic Inc. 09.12.2019 CA38900X2077 Gratomic Inc. 10.12.2019 Tausch 5:1 CA72580T2020 Pivot Pharmaceuticals Inc. 09.12.2019 CA08772P1036 Pivot Pharmaceuticals Inc. 10.12.2019 Tausch 1:1