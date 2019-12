Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA74170R2081 Primary Energy Metals Inc. 05.12.2019 CA61972E1051 Primary Energy Metals Inc. 06.12.2019 Tausch 1:1 7827 NL0009272269 Cimpress N.V. 05.12.2019 IE00BKYC3F77 Cimpress PLC 06.12.2019 Tausch 1:1 7881 US34986J1051 Forward Pharma A/S 05.12.2019 US34986J2042 Forward Pharma A/S 06.12.2019 Tausch 7:1 7827